Coronavirus, 121 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 930

Oggi sono 121 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia sono 930 con 1.232 pazienti ricoverati con sintomi e 177 quelli in terapia intensiva e 24 decessi.

In totale gli attuali positivi nell'Isola sono 25.284.

Questi i dati del bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono così distribuiti tra le 9 province siciliane: Catania 264, Palermo 234, Siracusa 121, Caltanissetta 76, Agrigento 74, Messina 59, Trapani 48, Ragusa 30 ed Enna 24.