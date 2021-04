Melilli, distrutta da un incendio l'auto di Fabio La Ferla: "Gesto ignobile"

E’ andata totalmente distrutta dalle fiamme l'auto di Fabio La Ferla, presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa, ma solo oggi la notizia è stata resa pubblica.

Secondo i primi riscontri - riferisce - sembrerebbe che ci siano tutti gli elementi per supporre un’azione dolosa. Stavo tornando a Siracusa da Melilli, dove avevo partecipato ad un incontro con tre consiglieri comunali appartenenti al gruppo misto – racconta La Ferla – quando ho avvertito che qualcosa non andava. Mi sono fermato, sono sceso e l’auto è andata in fiamme”.

La Ferla è già stato sentito in Procura e dovranno essere i magistrati a decidere se aprire o meno un fascicolo di inchiesta.

"Andrò fino in fondo a questa vicenda - dice ancora La Ferla - non mi farò intimidire specie se questo gesto si inquadra nell’attività politica che porto avanti.

Sui social tanti i commenti di solidarietà a La Ferla e di condanna per l’accaduto.