Siracusa, lavoratori part-time del Comune: Granata incontra i sindacati

"Siamo pienamente consapevoli di quanto sia prezioso il lavoro dei dipendenti part-time per l’Amministrazione".

Così l'assessore alle Risorse umane, Fabio Granata interviene sulla vicenda della protesta dei lavoratori part-time e delle successive polemiche con i sindacati, annunciando che lunedì incontrerà i sindacati in un tavolo di confronto: " Attraverso gli atti di programmazione del fabbisogno - riferisce - abbiamo consentito ai 209 lavoratori stabilizzati nel 2010 un aumento orario del rapporto di lavoro dal primo gennaio 2018. Inoltre abbiamo assunto a tempo indeterminato altri 74 lavoratori precari e, con decorrenza dall'1 ottobre 2019, è stato disposto l’aumento orario di 2 ore e 3 ore per tutta l'intera platea stabilizzata a 24 ore nel 2018. Nei primi mesi del 2020 - prosegue - abbiamo finalmente soddisfatto le aspettative e i diritti dei lavoratori ex Sotis attraverso la loro stabilizzazione, e poi abbiamo programmato l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale relativamente a profili professionali rimasti vacanti a causa dei pensionamenti. Infine sono in corso, nei tempi previsti, le procedure concorsuali per dirigenti e funzionari.

Tutto questo è frutto di un attenta programmazione che il sindacato, o parte di esso, può ovviamente non condividere ma di cui non può negare l’esistenza. Trovo poi inopportuno attaccare il sindaco Italia a causa della sua onestà intellettuale nel sottolineare i rischi di un cedimento nella coesione sociale cittadina tra le famiglie che possono contare su uno stipendio pubblico e quelle che sono al limite della disperazione.

Per questo ribadisco che i nostri sforzi sono finalizzati prioritariamente a salvaguardare il bilancio comunale, dandoci la possibilità di lavorare sulle progettazioni utili a intercettare grandi risorse finanziare per produrre investimenti, infrastrutture, lavoro e ricchezza per tutti i siracusani.

Ai sindacati lunedì - conclude - ribadirò anche le priorità indicate dal sindaco e da me condivise poiché saper governare è anche saper indicare delle priorità senza ingannare nessuno con fatue promesse".