Siracusa, Decreto Draghi: manifestazione di Confartigianato, Confcommercio e Cna in piazza Duomo

Confartigianato, Confcommercio e Cna insieme nel corso di una manifestazione in piazza Duomo, a Siracusa per dire "No" al Decreto Legge che "rischia di far saltare la stagione turistica in Sicilia e nell'intero Paese". E' il primo caso in Italia che mette insieme sigle nazionali nel nome del lavoro.

Rappresenteranno le istanze della filiera turistica e di tutto il sistema produttivo che risente degli effetti legati al mondo dell'accoglienza.

I rappresentanti delle associazioni consegneranno un documento condiviso al Prefetto di Siracusa, e organizzeranno, successivamente, incontri mirati con la deputazione e i rappresentanti istituzionali del Governo Regionale e Nazionale.

I punti salienti del documento vanno dal piano vaccinale, alle modalità di riaperture specie dei ristoratori, dal coprifuoco agli interventi economici, dal costo del lavoro agli spazi pubblici per gli operatori.