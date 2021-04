Siracusa, blitz antidroga in via Algeri: in corso perquisizioni e controlli

E' ancora in corso un blitz antidroga della Polizia alla Mazzarrona, in via Algeri, a Siracusa.

Sul posto da questa mattina uomini della Squadra Mobile, delle Volanti, della Scientifica e unità cinofile.

Secondo le poche notizie trapelate sino a questo momento, sarebbero stati sequestrati alcuni quantitativi di stupefacente e si sta valutando la posizione di alcuni soggetti controllati.

Quella zona della Mazzarrona non è nuova ad interventi delle forze dell'ordine, tutti mirati a smantellare l'attività fiorente dello spaccio.

IN AGGIORNAMENTO