Siracusa, Giornata mondiale del libro: conversazione dedicata a Dante

In occasione della Giornata Mondiale del Libro indetta dall’Unesco per oggi, 23 aprile, nuova inizitiva di Nuova Acropoli che la celebra, dedicandola a Dante Alighieri nel 700° anno dalla sua morte.

Una conversazione dal titolo “Nel mezzo del cammin di nostra vita! Dante nel 2021” si terrà su Facebook Mondadori Bookstore Siracusa domani, venerdì 24 aprile, alle 17. "Verrà sottolineata - si legge nella nota di Nuova Acropoli - soprattutto l’attualità di Dante e della sua Divina Commedia, attraverso la quale esprime in maniera eccellente e simbolica la vita dell’uomo, con le sue debolezze e le sue virtù. Inoltre, in questo periodo di pandemia che ci obbliga a rimanere isolati gli uni dagli altri, costellato da vari momenti di confinamento, può aiutarci comprendere come Dante affrontò l’esilio che dovette subire accusato ingiustamente".