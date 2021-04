Noto, vandalizzata la scalinata della chiesa di San Francesco: una denuncia

Atto vandalico ai danni della chiesa di San Francesco all’Immacolata di corso Vittorio Emanuele, a Noto.

Un 32enne, già conosciuto alle forze di polizia ed appartenente ad una nota etnia presente in città, è stato denunciato per danneggiamento aggravato in concorso per aver divelto un capitello in pietra posto sulla scalinata del Santuario Mariano che fa parte del patrimonio barocco.

Il capitello è stato rinvenuto dagli agenti sulla seconda rampa della scalinata della Chiesa.

Gli investigatori, dopo aver acquisito le immagini dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, sono risaliti all’identità dell'uomo.