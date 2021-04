Siracusa, 25 aprile: la “Tomba di Archimede” si veste col Tricolore

La Tomba di Archimede, nel Parco della Neapolis, a Siracusa si colorerà di verde, bianco e rosso in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica, mentre il 15 maggio, Festa della Regione, vestirà il rosso e il giallo della bandiera della Sicilia.

L'iniziativa è del Comune e del Parco archeologico di Siracusa, diretto da Carlo Staffile, che hanno accolto una proposta del delegato del quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo.

Le luci saranno accese per due serate: 24 e 25 aprile; 14 e 15 maggio; 1 e 2 giugno. L'impianto è stato messo a disposizione gratuitamente dalla società che cura in città il servizio di illuminazione pubblica.

“Un'idea – dice il sindaco Italia – che ho accolto con piacere per coniugare storia cittadina e tre momenti fondanti della Repubblica e della Regione. Allo stesso tempo valorizziamo un angolo significativo della città e che attira sempre la curiosità dei visitatori”.

Per Giovanni Di Lorenzo, “in un momento oggettivamente difficile, questa iniziativa vuole rinsaldare la fiducia verso le istituzioni, la Nazione e la Regione siciliana, nel ricordo del momento storico della liberazione dal regime fascista, della promulgazione dello Statuto speciale e della Festa della Repubblica. Un doveroso ringraziamento all'architetto Staffile e alla ditta i cui tecnici hanno professionalmente operato alla ricerca dell’effetto scenico migliore”.