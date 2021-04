Giorgia Meloni sul villaggio di Cassibile: "Una beffa per i cittadini"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, torna ad occuparsi della realizzazione del villaggio per lavoratori stagionali immigrati a Cassibile. E lo fa sui social con un post con il quale sostiene la posizione del comitato di cittadini contrario al villaggio, condividendo l'ultimo servizio andato in onda sulla trasmissione di Rete 4, "Fuori dal coro": " Quello che sta accadendo a Siracusa - scrive la Meloni - ha dell’incredibile. Dopo anni di battaglie i cittadini della frazione di Cassibile hanno ottenuto lo sgombero della storica baraccopoli abusiva dove vivevano centinaia di immigrati clandestini e non. Ma ora arriva la beffa: si stanno spendendo quasi 250 mila euro per costruire un “villaggio della solidarietà”, in realtà un altro vero e proprio ghetto. Questo - aggiunge - avviene in un territorio dove mancano i servizi più essenziali per i cittadini, dalle strade all'illuminazione e al gas. È assurdo che si continuino a ripetere gli errori del passato. Fratelli d’Italia dice no, sostiene la battaglia dei comitati e continuerà a tenere accesi i riflettori su questo caso, uno dei tanti simboli delle scellerate politiche sull’immigrazione portate avanti in questi anni a danno dei cittadini"