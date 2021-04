Siracusa, riprende la mobilitazione dei lavoratori Ideal Service: oggi sit in al Vermexio

Riprende oggi la mobilitazione dei 15 lavoratori ideal service in appalto del Comune di Siracusa nel servizio di portierato,front office e protocollo. I sindacati di categoria Filcams e Ultucs hanno indetto un sit in davanti Palazzo Vermexio perché dopo la scadenza della vecchia proroga a fine gennaio, per i lavoratori e le lavoratrici si è aperto lo scenario della cassa integrazione. Una protesta che potrebbe proseguire a oltranza.

“Un’odissea che dura da un anno - dichiarano Anna Floridia ed Alessandro Vasquez, rispettivamente segretari provinciali generali Uiltucs e Filcams Cgil - per i capricci di pezzi importanti di questa amministrazione e che da mesi non proferiscono verbo sull’andamento di quanto determinato con la suddivisione del vecchio appalto che teneva dentro tutti i servizi di supporto all’amministrazione. Pensiamo inoltre - aggiungono - che il servizio di portierato e front office in un momento storico come quello che stiamo vivendo, sia indispensabile per garantire il giusto afflusso negli edifici dell’amministrazione. Con il sit in di oggi intendiamo ribadire l’esigenza di un’accelerazione sulle procedure me.pa avviate tardivamente dal Comune di Siracusa e la richiesta di garanzie certe sull’applicazione del Contratto Nazionale del terziario e del Commercio".