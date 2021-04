Siracusa e l'impatto del covid, intervento del sindaco Italia a congresso internazionale

L'impatto della pandemia nella realtà siracusana al centro dell'intervento di oggi, in videoconferenza, dal sindaco, Francesco Italia, al congresso medico internazionale organizzato dall'Istituto San Gallicano di Roma, sotto l'Altro patrocinio del Parlamento Europeo e dell'Istituto superiore di sanità sul tema: “Covid-19 tra Nord e Sud del mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di salute dopo il Sars-cov-2”.

"Come amministratore pubblico - ha detto il primo cittadino - ho proposto tre soluzioni per il futuro: scelte sempre più spinte per la sostenibilità ambientale; nuove politiche di prossimità in termini di assistenza e di cura mettendo al centro le persone, a partire dai più fragili dal punto di vista sanitario ed economico; maggiore coesione sociale, perché una crisi come quella che stiamo vivendo si supera solo con il confronto, abbassando la conflittualità e adottando scelte condivise”.

Il congresso, iniziato stamattina, si concluderà domani pomeriggio. Tra i relatori il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e alcuni scienziati. Sul tavolo le questioni socio-sanitarie e politiche più urgenti, quali la copertura sanitaria universale, l’accesso per tutti a farmaci e vaccini, il diritto alla promozione della salute, la prevenzione delle malattie e, infine, il rispetto dell’ambiente.