Siracusa, in arrivo 1.200 dosi del vaccino Johnson & Johnson

È atterrato stamattina all’aeroporto militare di Sigonella il carico con 14.750 dosi del vaccino Janssen. Si tratta della prima fornitura di fiale prodotte dalla Johnson & Johnson destinata alle strutture siciliane.

I furgoni del corriere espresso Sda di Poste Italiane sono in marcia in queste ore per le consegne. A Siracusa ne sono destinate 1.200.

A Giarre (3.250), Milazzo (1.850), Enna (500), Palermo (3.700), Erice Casa Santa (1.250), Ragusa (950), Agrigento (1.300) e Caltanissetta (750).

Raggiungono così quota 470mila sull’Isola, e oltre 3 milioni 700mila sul territorio nazionale, le forniture di vaccini anti-Covid recapitate da SDA dall’inizio della campagna vaccinale.