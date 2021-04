Siracusa, il presidente di Federalberghi: "Limitazioni come il coprifuoco uccidono le strutture ricettive"

"Dopo oltre un anno di chiusure e di restrizioni, non si può accettare che il turismo sia ulteriormente penalizzato e discriminato".

Così il presidente di Federalberghi Siracusa, Alberto Carpenzano. Oltre a ricordare che il turismo è un motore indispensabile per l'economia italiana e contribuisce in maniera significativa alla produzione di reddito e posti di lavoro, Carpenzano attacca sul mantenimento del coprifuoco alle 22: "Questo provvedimento senza dubbio penalizzerà l’intero indotto turistico, già messo in ginocchio dalla grave situazione attuale, poiché riduce la stagionalità ad un solo mese lavorativo, ammesso che ad Agosto cambi l’orario del coprifuoco. La logica del coprifuoco - aggiunge - annulla di fatto la riapertura al pubblico, seppur contingentata, di cinema, teatri e live club, solo per citare qualche esempio. E' chiaro a tutti che, questo provvedimento, porta a favorire il turismo internazionale in quei paesi dove queste limitazioni non sono in vigore e questa mattina gli alberghi - conclude il presidente di Federalberghi - hanno subito le prime cancellazioni per i mesi di maggio, giugno e luglio".