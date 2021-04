Siracusa, 4 anni senza Renzo Formosa: per mamma Lucia impossibile rassegnarsi

Quattro anni fa, il 22 aprile del 2017, il cuore del giovane Renzo Formosa si è fermato per sempre dopo il terribile incidente del giorno prima in cui era rimasto coinvolto in via Bartolomeo Cannizzo di ritorno a casa da scuola.

Ha lottato come un leone Renzo per non arrendersi, nonostante le gravi ferite riportate. Ma alla fine nulla ha potuto, lasciando nello sconforto la sua famiglia e quanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Un dolore per la famiglia, con mamma Lucia in testa, che sente di non aver avuto giustizia vera: la condanna a 4 anni per Santo Salerno, riconosciuto colpevole di omicidio stradale in primo grado non è stata sufficiente a lenire la sofferenza e la sete di giustizia per un ragazzino che aveva ancora tante dose da fare e tanti sogni da realizzare.

Per portare avanti questa battaglia mamma Lucia combatte ogni giorno contro il silenzio e l'indifferenza che rischia di calare su questa vicenda, coinvolgendo quanta più gente possibile, sui social e non solo, a non dimenticare quanto accaduto a Renzo.