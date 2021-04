Siracusa, ricomincia con il corto "Tragodia" l'attività della Film Commission

Ricomincia l'attività cinematografica a Siracusa con la collaborazione della Film Commission.

Ricomincia con il progetto “Tragodia”, un cortometraggio ambientato in un futuro distopico che mostrerà una Siracusa immaginaria e protagonista in uno scenario molto suggestivo. Lo rende noto l’assessore alle Politiche culturali, Fabio Granata, che ricorda l'attività della Film Commission del Comune. Il cortometraggio, con l’obiettivo di realizzare un’originale serie Tv, è stato ideato dalla Daimon, società di produzione nata lo scorso febbraio e fondata da due ex allievi Inda, che hanno scelto Siracusa per il loro primo progetto, peraltro patrocinato anche dalla stessa Fondazione. Alla sua lavorazione sono impiegati eccellenze, professionisti e maestranze siracusane e siciliane.

“In questo periodo particolare - continua Granata - dopo il Cyrano, la nostra struttura ha collaborato alla realizzazione di un video musicale, ambientato tra Ortigia e alcune aree archeologiche, celebrativo dei dieci anni della band siracusana “Pink’s One Pink Floyd Tribue Show”. Sono stati altresì resi possibili uno shooting fotografico professionale della rivista “Elle Italia” e un video promozionale dedicato alla città. Nei prossimi mesi - conclude l’assessore - sono già programmate importanti produzioni cinematografiche e televisive, nazionali e internazionali, shooting fotografici di brand di moda famosi, progetti video-musicali. Intanto si lavora a un progetto che passerà dalla collaborazione tra assessorato alla Cultura e “Ortigia Film Festival” per la gestione della donazione Romeo per la quale l’amministrazione lavora per farne un Museo del Cinema”.