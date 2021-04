Rosolini, revocata la zona rossa: da mezzanotte si torna in arancione

Revocata la zona rossa a Rosolini.

A darne notizia il commissario straordinario del Comune, Giovanni Cocco, che in un avviso scrive: "Essendo venute meno le condizioni che avevano determinato di due ordinanze del presidente della Regione il 3 e il 13 aprile, alle 24 del 22 aprile non saranno più in vigore le misure maggiormente restrittive. E' fondamentale comunque - prosegue Cocco - che non venga meno da parte della cittadinanza il rispetto delle misure di prevenzione".

A ieri il totale dei positivi del Comune della zona sud era sceso a 130 dopo il picco di 154 casi registrato 4 giorni fa.