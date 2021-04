Noto, festa in villetta con il barbecue: 14 minori sanzionati

Si erano riuniti in una villetta di Calabernardo, a Noto, per trascorrere una giornata e fare un barbecue.

Una segnalazione arrivata al 112, con il successivo arrivo della Volante della Polizia, ha fatto saltare il programma e i partecipanti, 14 minorenni, sono stati sanzionati per violazione nelle norme di contenimento del covid.

Sono stati convocati i genitori dei minori ai quali sono state formalizzate le sanzioni per un totale di 8.000 euro