Carlentini, furto di materiale ferroso: arrestati in due

Erano intenti a smontare un pointeggio edile in un cantiere in contrada San Leonardo Sottano, a Carlentini, dove è in via di costruzione una struttura alberghiera quando sono arrivati i Carabinieri.

In manette con l'accusa di furto aggravato sono finiti due giovani catanesi: Angelo Christian Platania di 28 anni e Ivan Faro di 22 anni.

I due, attrezzati di tutto punto, erano arrivati sul posto con una moto ape. Per loro è stato disposto il trasferimento nel carcere di Cavadonna, a Siracusa. I due sono stati sanzionati per le violazioni alle normative Covid-19, essendosi usciti dal territorio del proprio Comune di residenza.

Nello stesso cantiere, qualche giorno fa, i Carabinieri per lo stesso reato avevano arrestato altri quattro catanesi che stavano tentando di smontare un ponteggio, caricandone le parti in un furgone. per loro è stata avviata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.