Ristrutturiamo la nostra casa: alcuni consigli utili per non commettere errori

Capita spesso, specialmente quando acquistiamo della case che hanno già diversi anni di vita alle spalle, o dopo tanto tempo in cui ci viviamo, di aver bisogno e di sentire una certa necessità di ristrutturare. Donare una nuova luce alla nostra abitazione è come iniziare a vivere in un altro luogo, regalare ad un ambiente ormai troppo sfruttato un rinnovato inizio. Possono sembrare lavori importanti e spesso faticosi, ma una volta giunti alla fine, regalano grandi soddisfazioni. L'importante è non farsi prendere dall'impazienza e seguire alcune semplici regole.

Stabilire un budget

Una delle prime cose a cui si deve pensare quando si decide di ristrutturare la propria casa è quella di stabilire un budget, che non deve mai essere sforato.

Non si deve avere per forza tutta la cifra finale in mano, si può anche richiedere un piccolo prestito on line tramite piattaforme specializzate, che renderanno meno pesante la spesa e più semplici gli imprevisti economici che potranno andarsi a creare.

Naturalmente non significa che si deve per forza scegliere il preventivo con il costo inferiore, ma sempre quello che convince di più e si adatta alla idee ed esigenze iniziali.

Definire gli impianti

Un'altra cosa fondamentale che si deve aver ben presente prima di iniziare i lavori di ristrutturazione è il tipo di impianti che si vogliono montare, che non devono essere necessariamente quelli che ci consigliano, se non rispecchiano le nostre idee o gusti.

Per esempio, l'idraulico a cui ci si rivolge magari propone un impianto di riscaldamento a pavimento, che diffonde facilmente il calore su tutto l'ambiente con l'esercizio di temperatura dell'acqua non superiore ai 36 gradi, quasi 30 in meno del tradizionale. Potrebbe sembrare una grande opportunità, ma non lo sarà se l'edificio è poco dispersivo, e quindi il prezzo iniziale non verrebbe giustificato.

Capire bene quello che si vuole è fondamentale per non entrare in confusione e montare qualcosa di cui non si ha veramente bisogno.

Illuminazione e pavimenti

Anche questi aspetti sono necessari, infatti potrebbero donare un nuovo aspetto alla casa ed una luminosità più adeguata alle nuove esigenze della famiglia.

In questo caso rivolgersi ad un professionista potrebbe essere la scelta più congeniale, ed un modo per rendere la nuova abitazione più calda ed accogliente o come la si è sempre sognata. Entrare in una stanza ben illuminata rende tutto l'ambiente più confortevole, così come trovare una pavimentazione in perfetta armonia con il mobilio e con il tono che si vuole dare all'ambiente.

Ristrutturare la propria casa è sempre una scelta difficile e dispendiosa che, oltre a problemi pratici e logistici, potrebbe creare disagi e ansia a chi si appresta a farla.

Riuscire ad impostare una linea pragmatica fin dall'inizio del progetto e seguirla fino alla fine è l'unico vero modo per rendere semplice qualcosa che di semplice ha ben poco.