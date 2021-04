Siracusa, gara di solidarietà per il piccolo Karim: l'appello di Astrea

Karim è un bimbo di solo 6 mesi, che a maggio dovrà recarsi a Roma per essere sottoposto a un delicato intervento maxillo facciale, a causa di una malformazione congenita. L'associazione Astrea, fino a questo momento, si è fatta carico di tutte le spese per le visite mediche e i viaggi. Adesso, però, servono fondi per pagare il volo, vitto e alloggio a Roma, per circa una settimana, per i suoi genitori.

Da qui l'appello rivolto a chiunque può e vuole dare una mano effettuando un bonifico sul conto corrente postale dell’associazione “Astrea in memoria di Stefano Biondo”. IBAN: IT86D0760117100001011211859 o una ricarica postepay n.5333 1711 1622 5927 - intestataria BNDRRA87D47I754I – Aurora Biondo, tesoriera di Astrea in memoria di Stefano Biondo.