Augusta, Autorità Portuale: Alberto Chiovelli nuovo presidente

Alberto Chiovelli presidente dell’Autorità Portuale di Sistema della Sicilia Orientale (Augusta – Catania).

L’indicazione arriva dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. Adesso toccherà al presidente della Regione esprimere il proprio parere. Chiovelli è, dallo scorso febbraio, commissario straordinario della stessa Autorità Portuale della Sicilia Orientale.

“A lui i nostri sinceri auguri di buon lavoro. C’è tanto da fare per la portualità siciliana, cogliendo le occasioni offerte dalla nuova scena del Recovery e delle ritrovate politiche sulle infrastrutture in Italia” - dicono Paolo Ficara, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, e Luciano Cantone (M5s).

“Appena pochi giorni fa, il Ministero ha pubblicato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento con fondi Pac e tra i promossi figurano 2 progetti dell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale - aggiungono i parlamentari siciliani.

“A quest'ultimo importante risultato - concludono - si aggiungono quelli dei mesi scorsi. Come il finanziamento di 54 milioni di euro (decreto ministeriale sui porti dello scorso agosto) per il completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino della diga foranea del Porto di Augusta".