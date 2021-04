Canicattini Bagni, approvato il Bilancio di previsione 2021-2023

Tutti esitati, tranne uno, i punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Canicattini Bagni di ieri pomeriggio.

In apertura le comunicazioni del Sindaco Marilena Miceli, sullo stato dei contagi Covid, al momento con un solo cittadino positivo in via di guarigione ed una studentessa di un istituto superiore di Siracusa posta in quarantena.

E' seguita l’approvazione all'unanimità dei presenti delle proposte di modifiche dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, a cui aderisce il Comune di Canicattini Bagni insieme agli altri sei Comuni della zona montana, per permettere l’entrata del Comune di Solarino che ne ha chiesto l’adesione.

Approvato poi il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e delle aree mercatali, che la nuova normativa unifica in un’unica tassazione, con le relative tariffe di pertinenza riconfermate.

Votato favorevolmente il Piano per la valorizzazione e la dismissione dei Beni immobili dell'Ente triennio 2021-2022-2023 così come il Programma dei lavori Pubblici 2021-2023: quest'ultimo approvato con il voto favorevole degli 8 consiglieri di maggioranza e il voto contrario dei 2 consiglieri di minoranza presenti in aula.

Ultimo punto in discussione il Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2021-2023, illustrato dal Sindaco Marilena Miceli: "La programmazione del Bilancio 2021-2023, in considerazione della perdurante crisi economica derivante dall’emergenza da Covid-19 - ha detto il sindaco - è improntata in continuità con quella definita per l’anno 2020 senza agire in alcun modo sulla pressione tributaria delle famiglie e delle imprese, ma nello stesso tempo, come amministrazione comunale, pandemia permettendo, si intende programmare un calendario di iniziative e manifestazione finalizzate, ci auguriamo, ad una prossima ripartenza".

Messo ai voti, il Dup - Bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con 8 voti favorevoli della maggioranza e 2 voti contrari della minoranza.