Priolo, un bando per sostenere associazioni e palestre

Un bando per far fronte a parte delle spese sostenute durante il periodo di chiusura dalle associazioni sportive, culturali e delle palestre di Priolo, a fronte di un impegno da parte dei beneficiari a realizzare, appena possibile, una serie di manifestazioni per la città.

Questo l'intento dell'amministrazione comunale che l’assessore allo Sport e alla Cultura, Patrizia Arangio, ha comunicato ieri ai rappresentanti di associazioni e palestre nel corso di un incontro al teatro comunale.

"Lo sport, sia quello praticato nelle palestre o presso le associazioni sportive - ha dichiarato i sindaco Gianni - va sempre sostenuto e incoraggiato in quanto presidio di salute per gli adulti e di crescita sana per bambini e ragazzi”.