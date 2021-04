Avola, il sindaco Cannata in quarantena: moglie e figlio positivi

Una diretta social per affrontare, come altre volte ha fatto, l'argomento diffusione del covid ad Avola ma per annunciare di essere in quarantena.

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, è risultato negativo al tampone, moglie e figlio, invece, sono risultati positivi. Il test effettuato dopo che un compagnetto del figlio è risultato positivo.

"Stiamo tutti bene" - tiene a precisare il primo cittadino che richiama tutti i suoi concittadini al senso di responsabilità. "Il virus cammina - aggiunge - e si diffonde con gli assembramenti. Le forze dell'ordine stanno facendo il possibile per controllare il territorio, ma serve senso civico e consapevolezza da parte di tutti. Siamo oggi a 96 positivi, ancora sotto la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti nell'incidenza settimanale, ma dobbiamo tutti collaborare nel rispetto delle regole".