Sp 26 Rosolini-Pachino, la Provincia approva il progetto esecutivo

Approvato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa il progetto esecutivo della Strada Provinciale 26 Rosolini - Pachino.

Il progetto di manutenzione straordinaria atttraverso la riqualificazione del manto stradale e la realizzazione di una rotatoris all'incrocio con la Sp 56, rientra nell’Accordo fra il Libero Consorzio e la Regione riguardo il Piano degli interventi stradali per il 2019.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, responsabile provinciale della Lega Sicilia che ricorda come "le somme nessarie sono state stanziate nella scorsa Legislatura e, in particolare, nel Patto per il Sud".

Soddisfatti i rappresentanti territoriali Pierpaolo Capozio, Vice Coordinatore Provinciale, e Dino Gennaro, Coordinatore di Rosolini, "perché finalmente questo progetto è stato reso materialmente esecutivo".