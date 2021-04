Il 21 aprile è la Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione

Persone, pianeta, pace, prosperità, partnership: sono le cinque “P” attorno alle quali ruota l’Agenda 2030 dell’ONU che enuncia i 17 obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile del pianeta Terra. Una sfida che riguarda complessivamente e globalmente tutti, Paesi e individui dei cinque continenti. Dal 2017 le Nazioni Unite promuovono il World Creativity & Innovation Day (Giornata mondiale della creatività e dell’innovazione) che si celebra il 21 aprile.

Una scelta in favore di un futuro declinato all’insegna della piena sostenibilità, che il Gruppo Onda ha fatto da tempo investendo in maniera decisa sull’innovazione tecnologica al fianco di primari Istituti di ricerca – anche internazionali – e del mondo dell’Università. In quest’ambito è stato sviluppato il progetto EFFI100 che ha dato vita al primo sistema in Italia per tenere costantemente sotto controllo il consumo energetico dei propri elettrodomestici.

Il sistema, grazie a uno speciale smart meter – un dispositivo dalle dimensioni molto contenute – agganciandosi direttamente al contatore elettrico dell’utente “dialoga”, grazie alla rete wi-fi domestica, con i diversi elettrodomestici ed apparati elettrici presenti in casa consentendo dall’app dedicata Onda Più una lettura istantanea dei dati di consumo di energia elettrica dei singoli apparati collegati.

Tutto ciò si concretizza, periodicamente, in una fattura chiara e trasparente nella quale vengono dettagliatamente evidenziati questi consumi, il che costituisce un prezioso ausilio nell’analisi della propria bolletta energetica, anche nell’ottica di eventuali correttivi da apportare