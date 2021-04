Siracusa, furto in supermercato. Arrestati tre avolesi

Tre avolesi in manette per furto aggravato ai danni di un supermercato di Siracusa.

Si tratta di Gaby Santa Nabelli, 39 anni, Adolfo Terranova, di 40 anni Salvatore Nuccio di 47 anni.

I tre, arrivati nel capoluogo a bordo di un’autovettura noleggiata, sono entrati in un noto supermercato della zona nord della città e, dopo aver tolto la placca antitaccheggio a diverse bottiglie di liquori e cosmetici, utilizzando anche una tronchesina, sono usciti dall'esercizio commeciale.

Le loro manovre non sono passate tuttavia inosservate agli addetti alla sicurezza che hanno avvisato i Carabinieri. I militari dell'Arma li hanno intercettati poco dopo e i tre, vistisi scoperti, hanno tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola fuori dal finestrino.

Nella loro auto i Carabinieri hanno rinvenuto la parte restante della merce rubata.

Tutta la refurtiva, compresa quella lanciata fuori dal finestrino, è stata restituita al legittimo proprietario.

Per i tre sono stati disposti i domiciliari, con richiesta alla Questura di applicazione del foglio di via obbligatorio. In aggiunta è stata elevata a loro carico la sanzione per essere usciti dal comune di residenza senza valido motivo.