Melilli, avviso per la costituzione del Corpo bandistico Comunale

Scadrà il 28 aprile 2021 la manifestazione d’interesse per la costituzione e l’istituzionalizzazione del Corpo Bandistico comunale “Città di Melilli”. L’amministrazione comunale di Melilli intende costituire un’unica Banda musicale di Melilli tramite l’unificazione delle tre associazioni musicali di Melilli e Villasmundo.

“La comunità di Melilli - dichiara il sindaco Giuseppe Carta - vanta da circa due secoli una solida e proficua realtà musicale che negli anni si è andata arricchendo, favorendo la nascita di diverse realtà bandistiche. Sono fermamente convinto - prosegue il sindaco - che il compito di una buona amministrazione sia anche quello di sostenere le realtà culturali cittadine e per questo motivo che abbiamo ritenuto di necessaria la costituzione di un’unica realtà musicale capace di ridare lustro all’antica tradizione bandistica melillese. Per questo motivo - conclude Carta - oltre alla costituzione della banda comunale, ci adopereremo per la nascita di una scuola musicale ad indirizzo bandistico che possa fungere da fucina per i nuovi talenti ed essere al contempo luogo di crescita sociale e culturale per i giovani melillesi”.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo Generale dell’Ente o alla Pec entro mercoledì 28 aprile alle 12.