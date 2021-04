Siracusa, docente positivo all'Alberghiero: oggi studenti in dad

Un caso di positività al covid tra i docenti dell'Istituto Federico II di Svevia a Siracusa.

Ne dà notizia attraverso una circolare la dirigente dell'istituto scolastico superiore, Giuseppa Rizzo che per la giornata di oggi ha disposto la chiusura per la sanificazione della sede di Via Polibio e del plesso ex Juvara di Viale Santa Panagia.

Tutte le attività didattiche, per i docenti e gli alunni saranno espletate a distanza.

Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente domani 22 aprile.