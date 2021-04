Siracusa, via alla rifunzionalizzazione dell'ex albergo-scuola

Avviati i lavori per la rifunzionalizzazione dell’ex albergo scuola di via Umberto a Siracusa.

Le attività, cominciate il 18 marzo, dureranno circa 24 mesi. L’importo dei lavori a base d’asta è di 8.734.688,57. Ad aggiudicarsi l’appalto la R.T.I. Consorzio stabile Medil S.C.P.A., che come capogruppo mandataria ha firmato un contratto per l’importo finale di 7.040.503,07. Le imprese esecutrici sono la Euroinfrastrutture SRL, la Cospin SRL, la Mammana Michelangelo.

L’intervento prevede l’adeguamento sismico dello stabile e la riqualificazione energetica per realizzare 38 alloggi di edilizia sociale destinati a nuclei familiari con requisiti pertinenti con gli obiettivi del progetto; nel fabbricato saranno realizzati inoltre un infopoint turistico, un ticket office, una sala d’attesa, punto ristoro, palestra, cortile, spazi associativi, destinati sia agli abitanti dello stabile, ma anche aperti alla vita pubblica di istituzioni e associazioni.

“L’inizio dei lavori è per noi un momento importante- conferma la Presidente dello Iacp di Siracusa Mariaelisa Mancarella - perché ci avviamo a dare una nuova vita a una incompiuta storica della città. Daremo risposte concrete a 38 famiglie e forniremo un forte contributo per la riqualificazione dell’intera area adiacente, snodo importante sia dal punto urbanistico che turistico.”

“Questo traguardo - aggiunge Marco Cannarella, Direttore dell’Iacp - è stato possibile grazie a un intenso lavoro di squadra".