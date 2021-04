Contraffazione, sequestrati 450.000 prodotti tra Augusta, Noto, Pachino e Floridia

Sono 450.000 i prodotti contraffatti, non sicuri o in violazione delle norme del diritto d'autore sequestrati dalla Guardia di finanza nel corso di controlli mirati a tutela del mercato dei beni e servizi. Merce non sicura, priva del marchio Ce, è stata trovata in esercizi commerciali di Augusta, Noto e Pachino, mentre articoli contraffatti sono stati rinvenuti su strada, in vendita in un mercato rionale di Floridia.