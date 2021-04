Autorità portuale e Zes, i sindaci di Priolo, Augusta e Melilli: "Si acceleri sulle nomine dei vertici"

Nomina immediata del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia orientale e del Commissario delle Zone Economiche Speciali.

La sollecitazione arriva dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni, di Melilli, Giuseppe Carta e di Augusta, Giuseppe Di Mare, che a questo proposito hanno inviato una lettera congiunta al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, al Presidente della Regione, Nello Musumeci, al Presidente della Commissione trasporti della Camera, Raffaella Paita.

“Buona parte dell’economia della provincia di Siracusa - si legge nella missiva - ruota attorno alla rada del porto di Augusta, per il quale, in questo particolare momento storico, sono necessari interventi programmatici e strutturali, con l’obiettivo di rilanciare la mobilità e i trasporti.

Negli ultimi anni - aggiungono - sono stati nominati quattro commissari, con difficoltà di gestire e programmare adeguate linee di sviluppo. Il porto di Augusta, che costituisce il porto industriale e petrolifero più importante del sud Italia, strategico agli obiettivi del recovery plan sotto gli aspetti della rivoluzione verde, delle infrastrutture e della salute, a causa della mancata visione di progettazione e di investimenti in una logica di sistema portuale europeo, sta pagando un prezzo altissimo di ritardi e mancata competitività.

Per questo - proseguono Gianni, Carta e Di Mare - è necessario procedere con la massima urgenza alla nomina del Presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia orientale, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, conoscitore della portualità, che, in discontinuità con logiche del passato, si possa dedicare completamente al prestigioso incarico ricevuto, per ripristinare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che sembrano offuscati dalla gestione dell’attuale Segretario generale. Altrettanto urgente - concludono i 3 sindaci - procedere alla nomina del Commissario delle Zes, con l’obiettivo di avviare gli investimenti di cui l’economia della provincia di Siracusa ha urgente bisogno”.