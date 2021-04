Siracusa, in consegna altri 2.100 vaccini AstraZeneca

Domani 2.100 vaccini AstraZeneca saranno consegnate a Siracusa.

Prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia con il corriere espresso Sda di Poste Italiane che a partire dalla giornata di domani recapiterà sull’Isola ulteriori 25.100 vaccini Astrazeneca. Questi le altre consegne in programma: alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (3.200), Enna (800), Palermo (6.300), Erice Casa Santa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.100) e Caltanissetta (1.300).

Salgono così a oltre 450mila le dosi vaccinali recapitate sin qui in Sicilia.

Cinque i canali a disposizione per la prenotazione: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800.009.966 (ampliato 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20), i 687 sportelli Postamat, la rete dei portalettere e il nuovo servizio via sms al numero 339.9903947.