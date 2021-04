Holiday working, Avola tra le mete più ambite

Avola tra le mete più ambite per conciliare lavoro e vacanza. Questo quanto riporta il Sole 24 ore a seguito dell'indagine del Centro Studi Italianway, azienda che opera sul mercato italiano degli affitti brevi.

E Avola, insieme a Lampedusa, rappresenta la Sicilia.

“Stamattina, quando ho visto Avola assieme a prestigiose destinazioni come la Costa Smeralda ho provato un grande sentimento di orgoglio – dice il sindaco Luca Cannata -. Il lavoro svolto in questi anni, attraverso la valorizzazione e la promozione delle bellezze del nostro patrimonio, continua a dare grandi frutti”.