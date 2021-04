Priolo, screening anticovid: 340 tamponi con 6 positivi asintomatici

Sono stati 340 i tamponi eseguiti questa amttina a Priolo nell'ambito di uno screening anticovid alla popolazione eseguito in collaborazione con l'Asp.

I positivi sono stati sottoposti a tampone molecolare come da procedura.

Il sindaco Pippo Gianni ha ringraziato tutti i cittadini per la nuova, massiccia adesione all’iniziativa, gli operatori sanitari del Gruppo covid dell’Asp, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e la Misericordia.