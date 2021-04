Il siracusano Alessio Esposito finalista nazionale alle Olimpiadi di matematica

Alessio Esposito, lo studente di 5AS del liceo scientifico opzione scienze applicate, primo nella graduatoria della provincia di Siracusa accede alla finale nazionale delle Olimpiadi di matematica organizzate dall' Unione Matematica Italiana.

Dopo aver superato, insieme ad altri la selezione di Istituto, a cui hanno partecipato più di 200 studenti, è risultato primo nella selezione del distretto di Siracusa tra i 20 studenti selezionati in 7 istituti della provincia (Einaudi, Corbino, Gargallo, Megara, Rizza, Insolera e Leonardo da Vinci). Ad accedere alle nazionali sono stati i primi due della fase distrettuale.

La finale nazionale si svolgerà dal 6 all' 8 maggio in modalità online. I test delle prove messe a punto dall'Unione Matematica Italiana prevedono esercizi numerici ed esercizi dimostrativi.

“La matematica e la fisica sono sempre state la mia passione e sono felice di questo risultato”, dichiara Alessio. "Le prove non sono state semplici e hanno richiesto un notevole impegno da parte nostra. Molto probabilmente mi iscriverò a fisica o a matematica".

L' Einaudi ha anche la studentessa Maria Sole Fiorino della classe 1B classificata per la finale nazionale dei Giochi matematici della Bocconi.

"Complimenti ai nostri eccellenti ragazzi", dichiara la dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi, Teresella Celesti. "Non dimentichiamo, comunque, di valorizzare tutti gli studenti in base alle loro capacità e attitudini".