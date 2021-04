Priolo, sciopero degli operatori di "Casa Freedom": senza stipendio da 11 mesi

Da questa mattina braccia incrociate da parte dei lavoratori della cooperativa Officine Sociali che gestisce il centro accoglienza migranti “Casa Freedom” di Priolo a causa del mancato pagamento degli stipendi dal luglio 2020 ad oggi.

I lavoratori già da Febbraio sono in stato di agitazione.

I vertici della Cooperativa sono allo stremo: "Due settimane fa - si legge in una nota dei lavoratori - era rientrata l'organizzazione di un sit in di protesta da parte della Fisascat Cisl dopo le rassicurazioni giunta dalla Prefettura sull'imminente pagamento delle fature inevase. Ma a tutt'oggi nulla di tutto ciò si è verificato".

Da qui la decisione dei lavoratori di astenersi dal lavoro e di organizzare un sit in di protesta per giovedì 22 aprile dalle 10 davanti la prefettura.