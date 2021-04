Acquistano apparecchiature industriali ma danno titoli inesigibili per 12.000 euro

Due uomini, originari di Paternò, di 54 e di 55 anni, denunciati per truffa.

I due, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, a fronte dell'acquisto di apparecchiature industriali per 12.000 euro hanno consegnato all'imprenditore titoli di pagamento inesigibili e intestati ad altre persone.

Tutto parte dalla denuncia dell'imprenditore insospettito perché in passato aveva subito una truffa con modalità analoghe: la vittima del raggiro riferisce alla Polizia che, un mese prima, si era presentato nella sua ditta un uomo in rappresentanza di una società di Catania, che chiedeva un preventivo per l’acquisto di merce industriale.

Da qui seguono gli accertamenti e l'osservazione dello scambio della merce. I due successivamente vengono fermati e trovati in possesso di alcuni assegni in bianco e di timbri di ditte fittizie. Scatta allora la denuncia.