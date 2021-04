Augusta, rimessa per imbarcazioni senza autorizzazione: 2 denunciati

Avevano adibito un terreno in contrada Campolato Basso, ad Augusta a rimessa per imbarcazioni da diporto senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.

Gli accertamenti amministrativi degli agenti di Polizia, secondo quanto riferito, hanno acclarato che due uomini percepivano compensi dai proprietari dei natanti svolgendo, di fatto, un’attività per la quale non avevano alcuna licenza.

A loro carico sanzioni per oltre 2.000 euro.

Gli uffici comunali, entro 5 giorni, emetteranno il provvedimento di cessazione e sgombero dell’attività.