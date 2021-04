Lentini, detenzione illegale di esplosivo: arrestato 36enne

Una bomba carta e 10 candelotti di esplosivo detenuti illegalmente in casa. La scoperta, ieri pomeriggio, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia a Lentini. La moglie ha chiesto l'intervento della polizia, presentando formale denuncia per maltrattamenti nei contronti del marito, un 36enne, titolare di porto fucile e detentore di armi. Durante il ritiro cautelare delle armi, all’interno dell’armadio blindato dove erano custodite le armi, è stata rinvenuta la bomba carta e i candelotti.

Da qui l'arresto ai domiciliari in abitazione diversa da quella familiare, per l’attivazione del protocollo propedeutico al “codice rosso” e la denuncia per i maltrattamenti.