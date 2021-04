Rosolini, violazioni continue dei domiciliari: arrestato un 25enne

Le continue violazioni degli obblighi imposti dagli arresti domiciliari hanno comportato un nuovo arresto per Francesco Pelligra, 25 anni, di Rosolini. Il giovane era sottoposto al regime restrittivo per reati contro il patrimoni. Essendo stato sorpreso in svariate occasionidai carabinieri per le vie del centro, per Pelligra è scattata la detenzione nella casa circondariale di Cavadonna. I militari dell'Arma giornalmente effettuano decine di controlli a carico di quanti sono sottoposti a misure restrittive e periodicamente vengono eseguiti servizi “a tappeto” su tutti i soggetti sottoposti ad obblighi limitativi della libertà personale.