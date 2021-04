Lentini, contrabbando di prodotti petroliferi: denunciato 45enne

Trasportava su un Fiorino una cisterna con 700 litri di gasolio denaturato destinato all'agricoltura, ma senza documentazione sulla provenienza del prodotto, né il libretto Uma, in possesso degli operatori agricoli che usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul gasolio destinato all’attività produttiva.

L'uomo alla guida, un 45enne, è stato fermato per un controllo dalla Guardia di finanza sulla SS 194 nel territorio di Lentini.

Il veicolo e il gasolio agricolo sono stati sottoposti a sequestro mentre il conducente è stato denunciato alla Procura per contrabbando di prodotti petroliferi.