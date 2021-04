Tampone fai da te, kit in vendita anche nei supermercati

Anche per il covid arriva il test rapido per l’autodiagnosi: il kit per il tampone fai da te potrebbe essere in commercio in Italia già a partire dalla prima settimana di maggio in supermercati, negozi, autogrill e in tutte quelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo.

Il costo per ogni singolo kit sarà di circa 6-8 euro.

Il test si effettua tramite un tampone nella regione nasale e dopo circa 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus. Il kit antigenico rapido non ha l’affidabilità di un test molecolare, ma è uno strumento ulteriore di diagnosi per lo screening di massa che permette con attendibilità di individuare le persone positive al Covid, anche in assenza di sintomi.

Il brevetto del prodotto è di Xiamen Boson Biotech (una società cinese) e a distribuirlo in Europa è il gruppo austriaco Technomed, che ha ottenuto la certificazione CE e ha già avviato la commercializzazione in vari mercati europei. Nei giorni scorsi il prodotto è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute.