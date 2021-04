Siracusa, 2 classi in quarantena alla Costanzo e dad per 2 classi alla Raiti

Il covid continua a circolare nelle scuole. Nelle ultime ore due classi della primaria della Costanzo sono state poste in quarantena per il riscontro di un alunno positivo per ciascuna.

Alla Raiti per due classi è stata prudenzialmente attivata la didattica a distanza fino a data da destinarsi (una è classe dell'Infanzia, l'altra della primaria) dopo che il papà di due alunni è risultato positivo al covid. La decisione presa "in attesa di comunicazioni specifiche da parte dell’Asp”.