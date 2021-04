Priolo, domani tamponi gratuiti con metodo drive in al Cerica

Screening Covid-19 domani, martedì 20 aprile, a Priolo, dalle 9 alle 13 al Cerica. Saranno effettuati tamponi rapidi con il metodo drive in. In caso di positività è prevista l’esecuzione del tampone molecolare.

Una iniziativa di prevenzione, nata dall’intesa tra il sindaco Pippo Gianni e il responsabile del Coordinamento Covid dell’Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli.

A collaborare con il personale dell’Azienda Sanitaria saranno la Protezione Civile comunale e la Polizia Municipale.

“Abbiamo organizzato una nuova attività di screening – ha affermato il primo cittadino - per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid nel nostro paese. Invito tutti a cogliere questa nuova opportunità, aderendo all’iniziativa”.