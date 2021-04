Siracusa, Marcello Arcidiacono nuovo dirigente dell’Ufficio di Frontiera Marittima

Il Vice Questore Marcello Arcidiacono torna in provincia di Siracusa come nuovo dirigente dell’Ufficio di Polizia Frontiera Marittima; prende il posto di Giuseppina Vecchio, andata in quiescenza.

Il dottor Arcidiacono, laureato in Giurisprudenza e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, nel corso della sua lunga carriera, ha frequentato il 41° Corso di Coordinamento per Funzionari ed Ufficiali delle Forze di Polizia, il I° corso di aggiornamento per i servizi di Ordine Pubblico, riservato ai Funzionari della Polizia di Stato ed il Corso di Specialità della Polizia Stradale.

Nel 2017 è stato trasferito a Caltanissetta dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Sezione della Polizia Stradale, con competenze sull’asse autostradale A/19.

Il nuovo Dirigente della Polizia di Frontiera torna a Siracusa dopo aver diretto in passato il Commissariato di Ortigia, il Commissariato di Noto, l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.