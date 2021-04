Siracusa, in consegna altre 2.100 dosi del vaccino Moderna

In consegna nelle prossime ore anche a Siracusa nuove forniture del vaccino Moderna. Per l'esattezza si tratta di 2.100 dosi che arriveranno tramite il corriere espresso Sda di Poste Italiane.

In Sicilia rriveranno in totale 33.400 dosi Moderna così suddivise alle farmacie ospedaliere di Giarre (7.000), Palermo (8.200), Milazzo (5.400), Enna (1.900), Erice Casa Santa (2.500), Siracusa (2.100), Ragusa (1.900), Agrigento (2.500), e Caltanissetta (1.900).

Intanto da oggi Poste Italiane potenzia i canali per la prenotazione dei vaccini in Sicilia. Da questa settimana infatti il servizio di call center – attraverso il numero verde 800.00.99.66 – sarà esteso anche al fine settimana, con orari dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20.

Sempre da oggi, inoltre, la richiesta di vaccinazione sarà possibile anche via Sms: i cittadini potranno prenotare la loro dose inviando un Sms con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice Sms dall’operatore telefonico di appartenenza.

La prenotazione via Sms si aggiunge alla piattaforma online www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, gli Atm Postamat, alla rete dei portalettere e il numero verde operativo 7 giorni su 7.