Intensificati i controlli nelle zone rosse del Siracusano

Intensificati i controlli nei Comuni dove è stata istituita la zona rossa nel Siracsuano ( Rosolini, Solarino, Lentini, Carlentini) per verificare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

Dall’inizio della condizione di massima allerta i Carabinieri hanno controllato circa 150 attività commerciali e 400 persone, sanzionandone 48 per condotte irregolari.

A Rosolini dal 4 aprile scorso, è stata disposta la chiusura provvisoria di due bar i cui titolari ospitavano al loro interno alcuni clienti intenti a consumare bevande. Per un altro bar, che ha consentito ad alcuni avventori di stazionare all’interno dell’attività, è stato richiesto un provvedimento di chiusura alla Prefettura di Siracusa.

A Lentini e Carlentini, dal 17 aprile, sono stati controllati 33 esercizi commerciali, 85 persone e sanzionate 2 persone.

I Carabinieri intensificheranno i controlli anche a Buccheri e Ferla che da oggi, sono passati in zona rossa.