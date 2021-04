A Salvatore Di Salvo il premio giornalistico "Gianni Ferraro"

Essere comunicatori di verità e di bellezza. Lo ripeteva spesso il giornalista Gianni Ferraro, a cui è dedicata la prima edizione del premio giornalistico alla sua memoria. Per la carta stampata il vincitore è stato Salvatore Di Salvo, giornalista siciliano, collaboratore del Giornale di Sicilia, redattore del settimanale diocesano “Cammino”, componente della Giunta nazionale Ucsi, Unione della Stampa Cattolica e presidente provinciale Ucsi Siracusa.

I l premio nazionale “Gianni Ferraro” è stato assegnato dalla giuria presieduta da Danilo Tacchino e composta da Antonino Calandra, Alessandra Ferraro e Davide Ghezzo ed è nato dalla volontà di Alessandra Ferraro, figlia di Gianni, per custodire il valore della memoria. E' stato organizzato dall’Associazione Culturale “Arte Città Amica” e realizzato con il patrocino della Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino. Il giornalista Salvatore Di Salvo ha ricevuto, anche, una “Menzione d’onore”, sezione giornalismo, per i servizi giornalistici realizzati durante il Covid19.