Noto, controlli anticovid nel centro storico: 16 sanzioni

Controlli anticovid ieri nel centro storico di Noto dove è più alto il rischio di assembramenti.

I cittadini sono stati sensibilizzati a tenere comportamenti consoni al rispetto del distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e 16 persone sono state sanzionate per violazione delle norme anti covid.

Altre 15 sanzioni sono state elevate per infrazioni al codice della strada. In totale sono state elevate oltre 16.000 euro di sanzioni.